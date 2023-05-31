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宜蘭一結工業區「新璞玉」 縣府完成公共設施招商引資

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對新開發的一結工業區，縣政府今舉辦「迎風前進，宜蘭啟程」產業招商說明會，強調宜蘭不缺水電，交通方便，是投資設廠的好地點。記者戴永華／攝影
針對新開發的一結工業區，縣政府今舉辦「迎風前進，宜蘭啟程」產業招商說明會，強調宜蘭不缺水電，交通方便，是投資設廠的好地點。記者戴永華／攝影

宜蘭「一結工業區」北側主要道路及服務設施都已完成，縣府今天下午針對該工業區舉行招商說明會。縣長林姿妙表示，宜蘭不缺水，更擁有全台第一座地熱發電，也不缺電，隨著交通建設逐步完成，對於廠商投資設廠具有相當大優勢。

宜蘭市梅洲地區與礁溪交界的工業區，早在50年前就已經編定為工業區，面積63公頃，該區目前有34間廠商進駐設廠，進駐率約46.2%，其中以食品觀光工廠及飲料製造業、非金屬礦物製品業及金屬製品製造業等傳統製造業為大宗，並產生群聚效應。

至於工業區北側是縣府新完成的開闢道路，新增17公頃產業用地，可供投資廠商進駐。縣政府工商旅遊處與工商發展投資策進會下午舉辦「迎風前進，宜蘭啟程」招商說明會，吸引近百家廠商業者參與，希望更多人知道這塊新開發的璞玉，未來將朝向綠色替代能源及高科技低汙染產業為發展重點，增加觀光工廠進駐。

縣政府表示，宜蘭不缺水不缺電，居住環境佳，更有聞名的實驗教育，吸引許多家長為了下一代教育移居宜蘭，進出大台北地區的交通也方便。目前廠商進駐的土地投資成本低，加上縣政府獎勵業者設廠的前3年，給予補助房屋稅及地價稅， 正是投資設廠的好選擇。

與會業者表示，雖然設廠的土地成本低，但是宜蘭的容積率比其他縣市嚴格，影響縮小建廠面積，這部分希望縣府能夠研議放寬容積管制。

宜蘭縣政府舉辦「迎風前進，宜蘭啟程」產業招商說明會，出席的廠商業者踴躍發言。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉辦「迎風前進，宜蘭啟程」產業招商說明會，出席的廠商業者踴躍發言。記者戴永華／攝影
一結工業區招商說明會，縣政府歡迎廠商前進宜蘭投資。記者戴永華／攝影
一結工業區招商說明會，縣政府歡迎廠商前進宜蘭投資。記者戴永華／攝影

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