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門諾護理師手繪明信片發表義賣 捐助護理培育計畫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院今天舉行護理師手繪聖經關懷圖卡發表會，有14名護理師繪製創作43張明信片，盼義賣能捐助東部護理人員培育計畫。記者王思慧／攝影
門諾醫院今天舉行護理師手繪聖經關懷圖卡發表會，有14名護理師繪製創作43張明信片，盼義賣能捐助東部護理人員培育計畫。記者王思慧／攝影

門諾醫院創院75周年，護理師們創作手繪明信片慶祝，今天正式發表，有43張由14名護理師創作的作品，風格清新、溫暖與可愛，號稱是「被護理工作耽誤的藝術家」。卡片除了贈送給所需病患給予關懷外，也透過義賣捐助「東部護理人員培育計畫」，盼能藉此拋磚引玉。

門諾醫院今天舉行護理師手繪聖經關懷圖卡發表會，門諾會醫療財團法人總執行長張文信、副總執行長莊永鑣與護理師等人出席，43張明信片包含祝福、鼓勵、安慰及智慧等四大主題，有14名護理師繪製創作，呈現平時照顧患者的日常經歷，及對於聖經經文體悟。

「不僅照亮迷惘的人，也照亮這個地球」創作者之一的護理師伍韋林引用2隻羔羊創作，因缺毛象徵缺愛，剩下的毛髮又如刺蝟般尖銳，暗喻在生命的過程中充滿困境、迷惘及憤怒，但透過站立地球面向信仰的光亮，在引領下充滿愛、溫暖及平安。

另一名護理師黃瑾說，聖經教導我們成為有智慧的人，控制心境及脾氣，她以在雷雨下的人，依舊保持樂觀開朗的跳舞姿態，搭配盛開花草及翩翩起舞的蝴蝶，象徵大家在困境黑暗中，都能依舊保有轉換心境的智慧。

門諾醫院表示，護理師手繪聖經關懷圖卡，將在病患或家屬有需求時，由護理師挑選出適合的單張圖卡贈送，給予心靈關懷。43張成套明信片於恩慈樓1樓愛心小舖義賣，1套售價365元，所得全數捐助東部護理人員培育計畫；另位於2樓門診區手繪展覽，展期至6月底，歡迎民眾觀賞。

門諾醫院護理師創作43張明信片，包含祝福、鼓勵、安慰及智慧等四大主題，風格清新、溫暖與可愛。記者王思慧／攝影
門諾醫院護理師創作43張明信片，包含祝福、鼓勵、安慰及智慧等四大主題，風格清新、溫暖與可愛。記者王思慧／攝影

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