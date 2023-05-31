暖暖大菁農場古法藍染 「採菁打藍」為文化創生注活力

基隆市傳統文藝農業協會今天在暖暖區大菁休閒農場舉辦古法藍染體驗營活動，讓觀光客了解大菁的發展歷史及產品特色，未來透過政府與民間的合作，並搭配周邊的觀光景點，享受暖暖獨特的在地人文之旅。

暖暖的藍染產業曾經盛極一時，如今雖已沒落，但暖暖區的大菁休閒農場仍默默推動大菁復育，在農委會水土保持局的支持及地方住民、團體的凝聚下，透過「採菁打藍」活動，為地方文化創生及旅遊發展努力。

藍染是以植物或礦物天然染料把織物染成藍色的一種印染工藝，大菁農場摘取種植的大菁，製作藍靛再教導遊客手作染布DIY。

謝國樑今到場體驗古法打藍，他說，大菁產業在台灣歷史上占有重要的一席之地，除了政府的支持外，也希望透過商業化、在地化及特色化，讓觀光客了解大菁的發展歷史及產品特色。

謝國樑表示，未來透過政府與民間的合作，並搭配周邊的觀光景點，讓大家到暖暖來享受獨特的在地人文之旅。