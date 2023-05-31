快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

「瑪娃」直衝日本沖繩！知事籲：非必要勿外出 將發布暴風警報

陸駭客網路進攻關島：打美侵台的混合戰試驗？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭打那岸排水圳漂滿死魚惡臭薰天 疑為水中缺氧導致

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜縣環保局表示，魚群死因為窒息死亡，應是環境因素導致，而非外來汙染源。圖／民眾提供
宜縣環保局表示，魚群死因為窒息死亡，應是環境因素導致，而非外來汙染源。圖／民眾提供

宜蘭羅東鎮光榮路附近打那岸排水系統今天上午漂滿死魚，惡臭難當，宜蘭縣府水利資源處獲報後派員清理，中午前已大致排除，環保局也到現場採樣，發現水中溶氧量偏低，疑似是溫度偏高、水體流動低、水位偏低和底下淤泥等因素造成，應不是外來汙染導致。

網友上午7時39分在臉書社團「宜蘭知識+」發文，拍下打那岸水圳水面漂滿死魚的慘狀，直言臭氣薰天，不知該找誰處理。有網友推測，看起來應該是缺氧造成，也有人猜測是偷排廢水，有網友指「是羅東最可怕的一條（排水溝）」。

宜縣環保局、水資處等相關單位看到PO文，派員到場處理，環保局對水體採樣釐清魚群死亡原因，水資處打撈魚屍，在排水下游設攔截網，將順流而下的死魚截住，中午前將狀況排除。

水資處長李岳儒說，水中魚類大量死亡的事件每年都有，水資處會第一時間到場處理，今年較往年時間偏早，詳細原因待環保局調查。

環保局表示，從死魚外觀判斷，死因是窒息，採樣得到的水體溶氧量偏低，每升只有1.2毫克；根據行政院環保署的資料，溶氧量低於每公升2毫克就不利生物存活。環保局指出，水體流動低、水位偏低、水底淤泥、水溫偏高都是溶氧量降低的可能因素，因此應該是環境因素導致，而非外來汙染源。

宜蘭羅東打那岸排水系統今天上午漂滿死魚，惡臭難當。圖／民眾提供
宜蘭羅東打那岸排水系統今天上午漂滿死魚，惡臭難當。圖／民眾提供

宜蘭 羅東

延伸閱讀

中市府約聘人員涉以假發票侵占公款 5萬元交保

新北宜蘭台中防豪雨 累積雨量宜蘭大同最多

影／宜蘭金雙甡農場「黃金隧道」開放 跳舞女郎花海爆美

拿新冠防疫關懷包標案貪汙 台中市環保局女約聘5萬交保

相關新聞

影／宜蘭金雙甡農場「黃金隧道」開放 跳舞女郎花海爆美

宜蘭縣員山鄉金雙甡農場長年培育數百株文心蘭，生長茂密，交織一條長約百公尺「黃金隧道」，營造壯觀漂亮花海，每年花期總吸引大...

宜蘭打那岸排水圳漂滿死魚惡臭薰天 疑為水中缺氧導致

宜蘭羅東鎮光榮路附近打那岸排水系統今天上午漂滿死魚，惡臭難當，宜蘭縣府水利資源處獲報後派員清理，中午前已大致排除，環保局...

國道5號銜接蘇花改計畫環評說明會 地方咸盼加速進行

交通部高速公路局「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，今天上午舉行環境說明書公開會議，會中地方人士大多盼望計畫能加速進行，較未...

基隆染疫慰問金通過7月申請 中低收及低收確診每人1萬

基隆市政府追加減預算編列3800萬元，針對低收入及中低收入發放「染疫慰問金」，今天市議會審查時引發議員熱烈討論，但最後預...

影／漫畫大師斜槓主廚 「老敖扁食」花蓮海邊每周賣3天

以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫畫大師敖幼祥，近年都在花蓮創作、授課，這兩年疫情讓自己憂鬱、焦慮，決心讓生活有點變化...

瑪娃巨浪重創東海岸基翬漁港 海底珍貴珊瑚恐受損

颱風瑪娃持續在東海岸掀起滔天巨浪，海底擁有豐富珊瑚生態的基翬漁港受損，當地人士憂心衝擊包括珍貴「福爾摩沙偽絲珊瑚」受創

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦