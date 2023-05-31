宜蘭打那岸排水圳漂滿死魚惡臭薰天 疑為水中缺氧導致

宜蘭羅東鎮光榮路附近打那岸排水系統今天上午漂滿死魚，惡臭難當，宜蘭縣府水利資源處獲報後派員清理，中午前已大致排除，環保局也到現場採樣，發現水中溶氧量偏低，疑似是溫度偏高、水體流動低、水位偏低和底下淤泥等因素造成，應不是外來汙染導致。

網友上午7時39分在臉書社團「宜蘭知識+」發文，拍下打那岸水圳水面漂滿死魚的慘狀，直言臭氣薰天，不知該找誰處理。有網友推測，看起來應該是缺氧造成，也有人猜測是偷排廢水，有網友指「是羅東最可怕的一條（排水溝）」。

宜縣環保局、水資處等相關單位看到PO文，派員到場處理，環保局對水體採樣釐清魚群死亡原因，水資處打撈魚屍，在排水下游設攔截網，將順流而下的死魚截住，中午前將狀況排除。

水資處長李岳儒說，水中魚類大量死亡的事件每年都有，水資處會第一時間到場處理，今年較往年時間偏早，詳細原因待環保局調查。