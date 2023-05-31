影／宜蘭金雙甡農場「黃金隧道」開放 跳舞女郎花海爆美

宜蘭縣員山鄉金雙甡農場長年培育數百株文心蘭，生長茂密，交織一條長約百公尺「黃金隧道」，營造壯觀漂亮花海，每年花期總吸引大批遊客拍照，農場明天起開放遊客參觀，時間到6月25日。

「金雙甡花卉農場」位於員山鄉頭分路，農場由雙胞胎兄弟張甡金、張甡融共同經營，數百盆文心蘭屬於「高人一等」品種，高約3公尺交織出一條長達百公尺的花海隧道。

業者表示，「文心蘭」又稱為跳舞蘭，盛開時花朵唇瓣彷若婆娑起舞的曼妙女郎裙襬，在春末夏初與其他花卉爭奇鬥艷，毫不遜色。

園區除了黃金隧道，各式花草植物種類多，且照顧得很好，宛如一座植物大觀園。月前是粉紅色「天宮石斛瀑布蘭」，6月1日接著由「黃金隧道」登場，每位入場遊客酌收50元清潔費，憑券可換取30元水果冰。