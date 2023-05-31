531世界無菸日 花蓮5月份13鄉鎮市健康列車帶動戒菸

花蓮衛生局響應「531世界無菸日」，5月份13鄉鎮市衛生所結合各社區部落、學校、公私團體共同辦理無菸日健康列車活動，呼應今年「種植糧食，而非菸草」主題，帶動拒菸、反菸、戒菸。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，112年「531世界無菸日」的主題為「我們需要的是食物，而不是菸品」，且自3月22日起開始施行的菸害防制法新規定，已全面禁止類菸品（如電子煙）及未通過衛生福利部健康風險評估審查的指定菸品（如加熱菸）製造、輸入、販賣、供應、展示及廣告，呼籲還在吸菸民眾及早戒菸，守護環境與健康，就從戒菸開始。

衛生局長朱家祥表示，每年5月份衛生局及縣內13鄉鎮市衛生所都會舉辦「531世界無菸日」健康列車活動，透過連結當地機關、團體及校園辦理大型活動，讓民眾知道菸品危害，帶動花蓮鄉親拒菸、反菸、戒菸共識。

除宣導新制菸害防制法，進一步認識二手菸、三手菸如何影響自己及身邊親友、孩童的身體健康，並讓參與活動民眾體會到菸品對健康的損害，進而提升戒菸意願，鼓勵家人、朋友、鄰居接受戒菸服務，透過多數不吸菸者以勸阻、勸戒方式來影響吸菸者，進一步協助吸菸者踴躍戒菸，降低吸菸率，營造花蓮清新健康無菸生活環境。

朱家祥呼籲，戒菸找專業，政府有補助，吸菸者善用專業戒菸服務資源，藉由專業醫事人員提供藥物及衛教諮詢戒除菸癮，減輕戒斷症候群不適，免收戒菸輔助用藥部分負擔費用。

成功戒菸者持續保持不吸菸習慣，並維護無菸環境，一同響應531世界無菸日行動，戒菸不但可以省荷包、賺健康，更可對環境盡一份心力；有需求者可向各戒菸特約醫事機構或至各鄉鎮市衛生所洽詢，或撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363洽詢。