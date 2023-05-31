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影／漫畫大師斜槓主廚 「老敖扁食」花蓮海邊每周賣3天

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
漫畫大師敖幼祥為紓解疫情焦慮，每周3天將畫室改成食堂，以美味扁食與好友分享。記者王燕華／攝影
漫畫大師敖幼祥為紓解疫情焦慮，每周3天將畫室改成食堂，以美味扁食與好友分享。記者王燕華／攝影

以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫畫大師敖幼祥，近年都在花蓮創作、授課，這兩年疫情讓自己憂鬱、焦慮，決心讓生活有點變化，好交朋友也愛煮東煮西的他考取中餐證照，每周三天將畫室改為食堂，開賣扁食和湯品，與朋友分享。

「門外太平洋、屋內扁食香、簡單一碗湯、知足是天堂」，老敖扁食位於花蓮縣壽豐鄉鹽寮海邊，面對太平洋，視野相當開闊，每周五到日，敖幼祥洗手下廚，店內沒有菜單，只賣扁食和湯品，口味視當天狀況，扁食有咖哩、麻醬、炸醬等調味，還加入豆皮、黃瓜、毛豆等配菜，十分豐富，湯品則有蒜頭雞、肉骨茶、鮭魚味噌，也都是料好實在。

漫畫大師斜槓主廚，敖幼祥坦言是疫情讓他感到焦慮，又覺得漫畫創作突破比較小，才想到改以料理和朋友分享。他為此專程考證照，學習挑選食材、維持環境衛生，口味則是他發揮創意自己研究，為傳統台灣小吃增添新風貌。

老敖扁食自創新包法，像「枕頭」一樣，方方正正，目的是隔絕空氣。敖幼祥笑說，外面店家3秒就可以包一個，他可能要花10秒；餡料也是自己用心研發，有時加芹菜、青江菜變化口味，也發揮藝術創作般的創意，陸續開發更多新口味，最近正研究素食扁食。

這個月開店，到目前評語都還不錯，不少粉絲慕名前來，敖幼祥在地好友、文人雅士也來幫忙，像是來自花蓮富里的原住民歌手莫言老師，不時到店裡幫忙煮扁食、跑堂。

敖幼祥說，主要是想和朋友分享，因此只開周五、六、日三天中午，準備份量也不多，湯品大約20碗，扁食再多一些，有時候突然來了很多客人，一下子就賣完，若能預訂比較好。

漫畫大師敖幼祥將創意用在扁食上，創新包法，方方正正像枕頭一樣，口味也是自己研發。記者王燕華／攝影
漫畫大師敖幼祥將創意用在扁食上，創新包法，方方正正像枕頭一樣，口味也是自己研發。記者王燕華／攝影
漫畫大師敖幼祥為紓解疫情焦慮，每周3天將位於花蓮海邊的畫室改成食堂，以美味扁食與好友分享。記者王燕華／攝影
漫畫大師敖幼祥為紓解疫情焦慮，每周3天將位於花蓮海邊的畫室改成食堂，以美味扁食與好友分享。記者王燕華／攝影

敖幼祥 花蓮

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