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基隆關懷據點涵蓋率已過半 天行者送322公斤火鍋料加菜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆關懷據點涵蓋率已過半，天行者送322公斤火鍋料加菜。圖／基隆市政府提供
基隆關懷據點涵蓋率已過半，天行者送322公斤火鍋料加菜。圖／基隆市政府提供

基隆市即將邁入「超高齡社會」，社區照顧關懷據點已有90處，涵蓋率超過50%，平均每兩個里就有一個據點。基隆市天行者慈善協會及華昇食品關心高齡長者，昨天合作捐贈145包共322公斤的高檔火鍋料，給據點長者吃得美味健康。

社會處副處長林玉萍表示，截至4月底，基隆市年滿65歲以上老人已逾7.1萬餘人，占全市總人口19.6%，即將邁入「超高齡社會」。市府積極整合社區力量關懷服務全市八成多健康長者，由社會處社工員輔導社區組織及人民團體成立的「社區照顧關懷據點」已有90處，涵蓋率超過50%。

林玉萍說，為再擴大普及性，鼓勵各據點增加開放時段，設置巷弄長照站，拉長社區整體照顧模式軸線，其中「餐飲服務」深受長者歡迎，不僅是提供餐飲餐食，更是鼓勵長者走進據點增進社會參與、增加人際互動。

社會處長楊玉欣指出，天行者媒合華昇食提供火鍋料食品，豐富據點供餐食材，填飽了長者的胃，更溫暖長者的心，公私協力照護長者。

火鍋料都是用新鮮魚漿製成，口感鮮嫩Q彈，吃過的長者都說好吃。天行者慈善協會理事長李昌萬說，華昇今年2月曾捐贈一批新鮮火鍋食材，提供11處關懷據點食用，受到好評，昨天再捐給47處據點，都是高檔食材，將愛心送到需要的市民手上。

基隆關懷據點涵蓋率已過半，天行者送322公斤火鍋料加菜。圖／基隆市政府提供
基隆關懷據點涵蓋率已過半，天行者送322公斤火鍋料加菜。圖／基隆市政府提供

火鍋 基隆

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