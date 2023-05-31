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友善行人 基隆擬教小朋友舉手過路口

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市推動行人友善政策至今，警方取締件數已有明顯下降，目前車輛不禮讓行人，取締的件數是高峰期十分之一。市長謝國樑說，未來擬比照日本的方式，教育小孩通過路口時，用舉手的方式提醒車輛駕駛，也向停讓的駕駛致意。

基隆市義交有108人，近期加入行人友善空間協勤，相當辛苦，警方說，車輛不禮讓行人情況已明顯下降，目前取締的件數是高峰期的10%左右。

謝國樑昨慰問時表示，目前多數車輛皆會禮讓行人，而取締件數也大幅下降至高峰期的一成，隨著車輛禮讓行人的習慣建立後，市府預計在今年第三季調整策略，宣導行人應盡的義務，如快速通過路口、感謝車輛的禮讓、禁止路上使用手機等，以提升用路人的自身安全並維護行車秩序。

在座談的過程中，有義交反映部分行人不配合指揮，出現比中指、罵三字經等不禮貌的舉動。謝國樑說，市府已購置密錄器提供給義交執勤時使用，維護義交及用路人的權益。

謝國樑指出，考量部分路口未設置紅綠燈號誌，及未漆繪綠斑馬標線，市府未來將討論，期望能夠比照日本的方式，教育小孩要通過路口時，用舉手的方式提醒車輛駕駛，將與教育、交通等相關單位討論相關配套措施後，再行宣導及推動相關友善交通政策。

交通隊表示，小朋友過馬路可舉起右手或左手，看來車方向提醒車輛駕駛停讓，順利通過後再揮手或點頭致意。學校導護老師說，目前攔車停等的工作是由導護老師在做，要小朋友舉手通過，恐怕還要多教育及宣導。

謝國樑 基隆

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