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紅葉谷周邊都計 地方盼加速

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東縣議會昨考察紅葉谷綠能園區，議員肯定地熱鑽探結合溫泉開發，但認為園區周邊都市計畫區開發速度太慢，地方興建房屋也受限，籲縣府向中央爭取經費加速開發，若不適宜就通盤檢討變更；縣府允諾與鄉公所會商、加速處理。

建設處長蔡勝雄表示，延平鄉東36線路況不錯，都市計畫開發仍須由公所主導，目前紅葉谷地熱溫泉已BOT，周邊土地如何利用，縣府尊重公所，也會協助申請經費推動。

縣議員一行人昨到紅葉地熱谷園區考察，園區除規畫參訪溫泉區，也了解紅葉谷地熱鑽井現況，導覽介紹地熱發電與再生能源，目前已鑽探打造2座生產井、1座回注井，預計明年完工商轉。

縣議員簡維國認為，紅葉溫泉地熱交業者民營，應該要做財務模型，在招商過程應該要知道，業者預計投入多少、賺多少錢、能夠回饋分潤多少，這部分應講清楚。台泥綠能公司表示，這部分在當初標案就已提出，合約也有相關規定。

縣議員古志成指出，延平鄉紅葉谷溫泉透過民間業者，讓大家看到了成績，但周邊都市計畫，近40年前就畫定，當時畫設溫泉公園區、停車場區、文教區是為讓地方繁榮，至今沒有開發，地方看不到進步、反而受限。

「30年前都市計畫還適用嗎？」延平鄉民代表溫源田說，紅葉溫泉周邊規畫停車場、保護區，居民等30年政府都沒有具體行動，部分居民想改建房子也受限，若都市計畫內容已脫節，應盡快通盤檢討變更。

溫泉 都市計畫 議員

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