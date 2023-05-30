徹底解決社區道路破損 謝國樑：比照台北審查機制介入

基隆市長謝國樑市長今天與多位民代至中和路168巷多處路口，視察大慶大城社區道路破損老舊等老問題，宣布未來將比照台北市道路認定委員會，建立相關審議機制，由市府編預算進行刨鋪，徹底改善社區道路老舊破損的老問題。

議員施偉政日前進行市長施政總質詢時，反映中山區大慶大城社區道路鋪面破損老舊，影響居民進出等問題。

為了解當地路損問題，謝國樑今天下午與議員施偉政、宋瑋莉、張秉鈞等人，會同相關單位到場會勘。

謝國樑指出，過去主管單位以公部門資源無法進行社區道路刨鋪為由，致該社區道路老舊問題長期困擾當地住民，市府未來將成立相關審查機制，經委員會認定有安全疑慮者，將由市府編預算進行社區道路刨鋪改善事宜。