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礁溪湯圍溝公園促參案喊停 縣府盼與公所共同合作委外

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪湯圍溝公園馬路邊的土地是鄉公所的，寸土寸金，公所不同意繼續無償提供給縣政府使用。本報資料照
礁溪湯圍溝公園馬路邊的土地是鄉公所的，寸土寸金，公所不同意繼續無償提供給縣政府使用。本報資料照

宜蘭礁溪鄉熱門景點「湯圍溝溫泉公園」，縣政府原計畫以BOT+OT促參委外經營，但卡在鄉公所未給土地使用同意書，全案喊停，目前暫由縣府經營維護管理。縣議員林聰池今天表示，多年來湯圍溝溫泉公園的部分設施老舊，湯屋也出現漏水，縣府應先改善硬體設施，再評估後續該如何處理。

湯圍溝溫泉公園2005年啟用，面積約0.9公頃，設施包括湯圍風呂、溫泉亭及足湯亭等，位於礁溪鄉溫泉市區，礁溪轉運站就在附近，交通方便，該公園成了大台北地區民眾前來泡湯或泡腳的1日遊好去處，每年吸引約40萬人次遊客。

縣政府長達10幾年來，以1年或2年一期的方式把湯圍溝公園委外經營，但去年6月合約到期後，希望引進更多民間企業廠商投資，決定辦理BOT+OT促參案，經營年限15年，投資金額不得低於1200萬元。

促參的招商說明會及公聽會都辦了，但後來沒有公告招標，部分業者表示，1200萬元的投資金額過高，擔心無法回收；但也有地方人士認為，湯圍溝位於溫泉區黃金地段，15年投入1200萬元的促參案，太便宜，縣府應該重新研議。

湯圍溝溫泉公園促參案最後並未對外公告招標，縣政府工商旅遊處表示，問題卡在公園靠近大馬路的200坪土地屬於鄉公所，公所並未出具土地使用同意書，使得促參案不得不喊停，未來希望與公所共同合作開發。

鄉公所表示，礁溪鄉寸土寸金，代表會不同意繼續無償提供給縣府使用。

縣議員林聰池表示，湯圍溝溫泉公園位於黃金地段「蛋黃區」，只要好好經營，生意絕對可以做；可是長年來園區部分設施老舊、湯屋漏水，整體環境景觀都可以再提升，請縣政府提出一套規劃構想，讓湯圍溝溫泉公園的遊憩品質升級。

礁溪湯圍溝公園馬路邊的土地是鄉公所的，寸土寸金，公所不同意繼續無償提供給縣政府使用。圖／縣政府提供
礁溪湯圍溝公園馬路邊的土地是鄉公所的，寸土寸金，公所不同意繼續無償提供給縣政府使用。圖／縣政府提供
礁溪湯圍溝公園促參案喊停，宜蘭縣政府盼與鄉公所共同合作委外經營。記者戴永華／攝影
礁溪湯圍溝公園促參案喊停，宜蘭縣政府盼與鄉公所共同合作委外經營。記者戴永華／攝影

溫泉 漏水 議員

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