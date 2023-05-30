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瑪娃逼近「3縣市」今晚掀雨勢 北台灣明可能出現豪雨

颱風瑪娃影響 嘉明湖和浸水營等步道封閉

中央社／ 台東縣30日電

受到颱風瑪娃影響，林務局台東林管處宣布嘉明湖、浸水營古道等10條步道，以及紅石等6條林道暫時封閉，接受全無退費，但以全隊為主，不接受個人退費。

林務局台東林管處今天新聞稿表示，氣象局昨晚發布海上颱風警報，考量台東林管處管轄步道、林道位處山區，且目前東部具強風及後續山區恐有降雨發生，為維護遊客安全，麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、關山紅石步道、嘉明湖國家步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道，以及向陽森林遊樂區步道群等10條步道。

另外，霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道等6條林道，自30日起暫時封閉，提醒遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

台東林管處表示，嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿之山友，可電洽台東林管處申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費；相關退費諮詢，可於上班時間電洽089–324121轉分機705、713查詢。

退費 台東 嘉明湖

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