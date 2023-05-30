基隆不禮讓行人趨緩 謝國樑：將宣導比照日本小孩舉手過路口

基隆市推動行人友善政策至今，警方取締件數已有明顯下降，目前車輛不禮讓行人，取締的件數是高峰期十分之一。市長謝國樑說，未來期望能夠比照日本的方式，教育小孩要通過路口時，用舉手的方式提醒車輛駕駛，推動友善交通政策。

基隆市義交有108人，近期加入行人友善空間協勤，相當辛苦，警方說，近日車輛不禮讓行人的情況已明顯下降，市府的行人友善空間政策已有成效，目前取締的件數是高峰期的10%左右。

謝國樑表示，目前多數車輛皆會禮讓行人，而取締件數也大幅下降至高峰期的一成，隨著車輛禮讓行人的習慣建立後，市府預計在今年第三季調整策略，宣導行人應盡的義務，如快速通過路口、感謝車輛的禮讓、禁止路上使用手機等，以提升用路人的自身安全並維護行車秩序。

在座談的過程中，有義交同仁反映部分行人不配合指揮，出現不禮貌的舉動，謝國樑說，市府已購置密錄器提供給義交同仁執勤時使用，維護義交及用路人的權益。