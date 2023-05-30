基隆施政滿意度13縣市吊車尾 謝國樑：虛心接受

遠見雜誌今天公布「2023縣市長施政滿意度」調查結果，基隆市在「13縣市組」吊車尾，基隆市長謝國樑說，他還有很大努力空間，一定會虛心接受繼續努力。

根據遠見網站，基隆市施政滿意度僅47.1%，在「13縣市組」吊車尾，滿意度與去年相比減少34.8個百分點，施政分數為65分，與去年相比減少10.2分，不過，基隆市在治安和醫療2個面向都有7成以上的滿意度。

謝國樑今天前往基隆市義交大隊慰問義交後，接受媒體聯訪說，他還有很大努力空間，「媒體說我們不夠好需要更努力，我們就要更努力」，他非常虛心接受。

謝國樑說，有許多其他優秀縣市長，有的縣市評價也和基隆市在相同類別，但他覺得這些縣市長都做得不錯，可能自己還不夠好，還有更多要努力空間，一定虛心接受繼續努力，大家也繼續努力。

媒體詢問，基隆市和台北市分別在「13縣市組」和「六都組」滿意度敬陪末座，謝國樑說，台北市長蔣萬安很努力也做得很好，蔣萬安做得比自己好，自己反而要更努力。

民主進步黨基隆市議員張顥瀚表示，內政部長林右昌擔任基隆市長8年任內，才把基隆從吊車尾的悲情城市，變成滿意度前段班，重返驕傲光榮的台灣頭，但謝國樑上任後只花了短短近半年，卻讓基隆從台灣頭跌落谷底，施政滿意度又變成了全國吊車尾。

中國國民黨基隆市議員藍敏煌說，謝國樑上任僅5個月，很多政策正在起步，若能再給謝國樑多點時間，滿意度一定會有顯著上升，相信市府會虛心接受這份調查結果，並上緊發條加倍努力，盡快落實政策。

根據遠見網站資料，這項調查執行單位為「遠見民意研究調查」，調查透過電話訪問蒐集意見，時間為今年3月1日至4月30日，共訪問22縣市，共完訪1萬4272人，抽樣誤差為正負3.7個百分點。

至於各縣市星等與8大施政滿意度分級方式，考量抽樣誤差因素，以統計集群分析方法作為分群依據，將22縣市先分為3組，包含六都、3離島，以及13縣市，各組分別進行集群分析之後排定星等。