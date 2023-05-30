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遠見13縣市組滿意度基隆墊底 謝國樑：虛心接受續努力
遠見雜誌今天公布2023縣市滿意度調查結果，根據調查結果，基隆市長謝國樑在「13縣市組」的滿意度為47.1%，居該組最後一名。謝國樑今天回應表示，基隆市的各項工作正開始並積極的推動中，會虛心接受外界的意見，繼續努力。
遠見調查指出，基隆市長謝國樑滿意度為47.1%、不滿意度24.2%，但各項成績持平的基隆市，在治安和醫療兩個面向都有七成以上的滿意度，未來有更多建設一一到位、各項計畫一一落實，有機會能翻轉評價。
針對遠見滿意度調查，基隆市長謝國樑今天表示，基隆市的各項工作正開始並積極的推動中，會虛心接受外界的意見，繼續努力。
議員張顥瀚今天上午在市議會預算審查說，也針對遠見的滿意度調查說，從調查結果看來，基隆是敬陪未座，顯見現在謝市長所領導的施政方向，市民並不是很滿意，尤其在青年及就業這一塊，市府要更了解市民需要的是什麼。
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