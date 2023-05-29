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基隆市壯觀台北社區加壓站啟用 有效化解高地缺水危機
基隆市壯觀台北社區自來水加壓站今天舉辦啟用儀式，立法委員蔡適應聽取水公司簡報工程進度後表示，在完工、驗收前，要做好工程收尾，力求符合社區民眾需求。
蔡適應表示，擔任市議員時就經常接到壯觀台北社區居民陳情，包含過年期間爆管、道路漏水、水壓不足等問題，導致無水可用。擔任立委後，花了很多時間與中央政府、地方政府、自來水公司協商，成功促使行政院拍板「老舊高地社區加壓受水設備改善計畫」。
蔡適應說，這個計畫自民國109年開始宣傳，從110年到113年執行的4年的高地供水改善計畫。壯觀台北社區中有11個社區管委會，他和市議員、里長協助各社區一起加入，來改善自來水用水品質，樂利二街、麥金路3巷路面一併刨鋪，提升社區環境品質。
壯觀台北社區自來水加壓站5月20日啟用，社區3000多戶所使用的自來水管線，已由台灣自來水公司接管。社區用水改善的總預算3000萬元左右，住戶代表今天提到結餘款項退回問題，蔡適應請自來水公司儘速結算，再退回公部門和社區住戶。
蔡適應表示，基隆市還有多個社區正在進行高地供水改善工程，他會持續督促相關工程的進度。今年另有幾個社區加入高地供水改善方案，他也會以壯觀台北社區為例，了解進度和成效。他擔任立委期間，敦促自來水公司降低基隆漏水率10%左右，希望未來接棒的立委可以延續政策，改善基隆的用水。
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