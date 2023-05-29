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基市府編推動升格預算引藍綠爭辯 前議長點出盲點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天審查推動升格追加預算300萬元時引發爭議，審查會主席何淑萍宣布休息5分鐘，各方協商後才順利審查其他預算。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天審查推動升格追加預算300萬元時引發爭議，審查會主席何淑萍宣布休息5分鐘，各方協商後才順利審查其他預算。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天一讀通過升格相關編列300萬元後，民進黨議員張顥瀚表達異議，引發藍綠陣營爭辯。主席何淑萍裁決不再討論，民進黨團總召鄭文婷為此杯葛後續預算，國民黨議員質疑情緒勒索、威脅。何宣布休息5分鐘，經協商讓張保留大會發言權，才得以繼續審查其他預算案。

市議會今天起連5天審查追加減預算及議案彙編，大會今早宣讀民政處「縣市升格公民共識」相關費用300萬元後，何淑萍詢問議員意見，因沒人發言宣布通過。

張顥瀚此時舉手發言，要求民政處長張淵翔說明預算執行方式，並主張應先由都發處國土計畫科先盤點城市發展走向，再由民政系統跟民眾溝通。他說，這筆預算應提大會討論，並保留大會發言權。

張顥瀚發言後，國民黨市議員呂美玲、鄭愷玲、藍敏煌和無黨籍議員張耿輝先後發言，支持通過民政處這筆預算。民進黨議員洪森永則是認同張顥瀚觀點，建議提大會討論。

無黨籍前議長張芳麗表示，300萬元追加預算已經審查通過，認為不該再討論。何淑萍在多名議員表示意見後，裁決已經通過的預算案，就不能再主張保留大會發言權。

鄭文婷認為，大會宣議升格追加預算時，張顥瀚來不及舉手要求發言，如果就不能保留大會發言權，後面每一筆預算民進黨團都要保留大會發言權，並在何做出裁決後付諸行動。何淑萍為此宣布休息5分鐘，各方協商後，讓張顥瀚對升格預算保留大會發言權，民進黨團不再杯葛其他預算。

議員 民進黨 國民黨

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