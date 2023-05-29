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四接公投被中央沒收 基市議會刪除3000萬元辦公投預算

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府編列「四接」公投追加預算3000萬元，因公投案已被行政院撤銷，市議會今天審查時予以刪除。本報資料照片
基隆市政府編列「四接」公投追加預算3000萬元，因公投案已被行政院撤銷，市議會今天審查時予以刪除。本報資料照片

基隆市政府編列「四接公投追加預算3000萬元，但因公投案已被行政院撤銷，市府又來不及撤回這筆預算，基隆市議會今天照常審查，並予以刪除。

台電計畫在基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起公投成案，但內政部認定非屬地方自治事項。基隆市長謝國樑上任後，同意公投提案人補正送件，重新審查通過，准許展開第2階段公民連署，但行政院認定違背憲法及中央法規，4月21日發函撤銷基市府審查決定。

基市府編列追加減預算時，編列3000萬元辦理四接公投，今天送審。民政處長張淵翔說，市府原要撤銷這筆追加預算，但行政作業時程來不及，照常送審。

審查會主席何淑萍表示，張淵翔和主計處長巫忠信都在議會表示，要撤銷這筆預算，因此審查會決議刪除。未來如果再有執行公投預算需求，再由市府另行編列預算送審。

基隆護海公投成員、基隆市議員陳冠羽說，四接環評爭議多，主要是民意調查問卷只有600份，且僅是所在地中山區部分民眾，並據以說民意支持，其實整體基隆人並沒有發出聲音。公投的目的就是要讓基隆人知道協和電廠填海造陸爭議案件，並匯集基隆的民意，無奈公投已被沒收。

環保署6月2日召開四接環評審查會，基市府發言人余治明表示，市府對公投案的發展結果深表遺憾，市長謝國樑會出席審查會，與民間環保團體合作，持續捍衛外木山海域環境。

公投 四接

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