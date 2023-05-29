杜絕非法棄置垃圾 花蓮環保局要求清運車輛裝GPS

近年常有不肖業者在花蓮偏遠地區傾倒、回填廢棄物，去年至今年4月底，廢棄物非法清運、棄置就有66件。花蓮縣環保局要求列管的廢棄物清除機構（代清除業者），在清運車輛上裝置GPS即時追蹤系統，掌握廢棄物的來源跟流向，杜絕非法清運或棄置，造成環境汙染。

環保局表示，2022年1月起至2023年4月底，縣內廢棄物非法清運及非法棄置案件計66件，主要來源均屬違法代清除業者將事業所產出廢棄物，像是磚、瓦、水泥塊等，隨意棄置農地或山坡地上，經追蹤廢棄物來源為房屋整修衍生的廢棄物占多數。

環保局指出，清運車輛無裝設GPS造成追蹤困難，因此，全面要求車輛依規定裝置GPS即時追蹤系統，隨時掌握清運車輛運輸路線，以科技掌握事業廢棄物的來源及流向，有效取締事業廢棄物非法清運，避免代清除業者隨意棄置事業廢棄物。

若發現非法清運或非法棄置情形，非法代清除業者依據廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科罰金1500萬元以下罰鍰；另委託人依據廢棄物清理法第30條規定，需付連帶清理責任，如有違規事實，環保局將嚴重處分，絕不寬貸。