颱風環流綠島蘭嶼風大長浪 鄉長：遊客勿靠海觀浪冒險

中颱瑪娃逐漸逼近台灣東部海面，台東各地目前風大、浪高、雲層厚，往來台東到離島蘭嶼、綠島交通船，前天開始陸續停航，兩鄉鄉長表示，島上目前風大、長浪，但天候大致良好，飲食都沒問題，但呼籲島上年輕人重視颱風個人安全，勿靠近海邊觀浪、避免危險。

綠島鄉長謝賢裕表示，目前氣候狀況都好，除了風大、長浪比較大，也沒有瘋狗浪，他除提醒島民做好防颱措施，也請民宿業者約束打工換宿，及外地員工、住宿客人，畢竟年輕人不懂綠島海象、喜歡靠海觀浪冒險，反最容易發生事故。

他說，綠島目前電纜地下化，早上只要不停電不斷電，飲食應該都沒有問題，因為多數居民家中都有冰櫃，大家都做了相當準備。

蘭嶼鄉長謝福源說，剛剛在島上巡視了一圈，提醒島上居民做好防颱準備，蘭嶼周邊風大、浪大、沒有下雨且天氣不錯，雖然未來幾天沒有船，但前兩天已經補充了食材，吃應該都沒有問題。