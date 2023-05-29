颱風瑪娃恐致東部大雨 花蓮市公所九河局防颱整備

颱風瑪娃的速度目前減緩，氣象局預測台灣東半部地區有發生大雨機率，花蓮市長魏嘉彥今天召開防災先期準備會議，做好防颱因應；九河局也盤點防汛設施，檢查設備正常運作。

魏嘉彥在防災會議中表示，瑪娃雖然已經轉為中度颱風，但雨量仍不容小覷，必須因應戒備，包括工程隊人員全面進駐抽水站戒備、清潔隊加強排水溝清淤及預防性清溝等重點，日前已執行路樹修剪，仍須要求廠商巡視補強。

國福地區土石流潛勢區保全戶有13戶30人，將會依災害應變中心的指示，辦理相關預防性撤離準備，屆時收容開設作業，並預先安排車輛、撤離路線等做好巡查準備。

魏嘉彥指出，公所在防汛期來臨前除了定期性做路樹修剪以及排水溝的清理外，針對三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，均會在防汛期前開始整備，包括取水道、滯洪池及出海口等全都派員先行完成清淤作業，因為將淤泥與雜草清除後，可增加滯洪池容積，以達有效滯洪、順暢排水的功效。

另外，經濟部水利署第九河川局也提高警戒，持續兵分多路整備，特別針對轄區在建工程及破堤施工案件，督導整備情形，確認開口搶險合約廠商待命，務必於颱風前做好準備。

九河局長王國樑指出，針對水災潛勢風險區域、淹水熱點（吉安鄉光華村、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村、玉里鎮大禹里）及地下箱涵、歷史淹水點位（花蓮市重慶市場、吉安鄉榮光社區及海岸路、光復鄉馬太鞍部落、玉里鎮大禹里），可先預布防水擋板及抽水機，相對低漥的涵洞及地下道做好交通管制準備，避免致災。

提醒河川便道用路人注意水情，不要強行通行；特別注意高寮、崙天等跨河構造物便道安全，適時啟動管制及撤離，以策安全。

九河局呼籲民眾多一分警戒，少一分災害；作最壞的打算、最好的準備，可透過防災資訊服務網、臉書facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。