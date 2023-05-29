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宜消防員性騷議題藍綠議員交鋒 黃琤婷：勿政治操作2次傷害

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣議員要求國民黨立委參選人黃琤婷對女消防員性騷風波表態，黃琤婷表示，盼此事聚焦在保障女消防員工作權及改善性平環境，不要政治操作造成2次傷害。圖／黃琤婷提供
民進黨宜蘭縣議員要求國民黨立委參選人黃琤婷對女消防員性騷風波表態，黃琤婷表示，盼此事聚焦在保障女消防員工作權及改善性平環境，不要政治操作造成2次傷害。圖／黃琤婷提供

國民黨宜蘭縣議員黃浴沂日前在議會發言被認為歧視女性，民進黨議員今召開記者會再批，並要求國民黨立委參選人黃琤婷議員對此表態。黃琤婷表示，對女性消防員的遭遇，她同感不捨與遺憾，將要求消防局妥善處理職場性平環境，若女消防員提出行政救濟，她也會全力協助恢復其工作權。

另外針對黃浴沂議員日前的發言，黃琤婷表示，當事人今天已經對此事件發表道歉聲明，陳述當天的緣由，黨部對此也會有所懲處，盼此事重新聚焦在保障女消防員的工作權及改善職場性平環境，而非政治攻防或操作的議題。

黃琤婷表示，尊重女性與反對歧視是每一個人都要有的態度，未來她若有機會進入立法院，一定會關注加強完善兩性平權的相關法規，也希望從教育做起，從小學習內化兩性平等尊重，這是所有人必須要努力的。

黃琤婷 消防員

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