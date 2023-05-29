宜消防員性騷議題藍綠議員交鋒 黃琤婷：勿政治操作2次傷害
國民黨宜蘭縣議員黃浴沂日前在議會發言被認為歧視女性，民進黨議員今召開記者會再批，並要求國民黨立委參選人黃琤婷議員對此表態。黃琤婷表示，對女性消防員的遭遇，她同感不捨與遺憾，將要求消防局妥善處理職場性平環境，若女消防員提出行政救濟，她也會全力協助恢復其工作權。
另外針對黃浴沂議員日前的發言，黃琤婷表示，當事人今天已經對此事件發表道歉聲明，陳述當天的緣由，黨部對此也會有所懲處，盼此事重新聚焦在保障女消防員的工作權及改善職場性平環境，而非政治攻防或操作的議題。
黃琤婷表示，尊重女性與反對歧視是每一個人都要有的態度，未來她若有機會進入立法院，一定會關注加強完善兩性平權的相關法規，也希望從教育做起，從小學習內化兩性平等尊重，這是所有人必須要努力的。
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