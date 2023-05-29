掌握事業廢棄物來源流向 花蓮要求清運車輛裝GPS

花蓮偏僻處常可見任意棄置廢棄物，環保局統計去年至今年4月底廢棄物非法清運、棄置共66件，將要求列管機構清運車輛依規定裝置GPS追蹤系統，掌握事業廢棄物來源及流向。

花蓮縣環境保護局今天發布訊息表示，鑑於近年常有不肖業者於縣內偏遠地區傾倒、回填廢棄物，自民國111年1月起至112年4月底止，廢棄物非法清運及非法棄置案件共有66件，主要來源均屬違法代清除業者將事業所產出的廢棄物，例如磚、瓦、水泥塊等隨意棄置農地或山坡地上，經追蹤廢棄物來源為房屋整修衍生的廢棄物占多數。

為遏阻非法棄置問題，針對列管廢棄物清除機構（代清除業者）清運車輛，全面要求依規定裝置GPS即時追蹤系統，隨時掌握清運車輛運輸路線，以科技掌握事業廢棄物的來源及流向，有效取締事業廢棄物非法清運，避免代清除業者隨意棄置事業廢棄物，造成環境汙染。

環保局後續追查非法棄置作業，若有發現非法清運或非法棄置情形，非法代清除業者依據廢棄物清理法規定，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，另委託人依據廢棄物清理法第30條規定，須負連帶清理責任，如有違規事實，將嚴厲處分，絕不寬貸。

花蓮縣環保局說明，響應聯合國永續發展指標，推廣花園城市、友善環境，本縣業者營業登記中申請「廢棄物清除或廢棄物處理」項目廠商眾多，但依規定向花蓮縣環保局申請廢棄物清除許可證業者僅74間，因此民眾若有委託清運廢棄物的需求，可先行至行政院環境保護署清除處理機構服務管理資訊系統（https://wcds.epa.gov.tw/WCDS/）查詢合格代清除業者，避免委託非法業者進行清運而導致受罰。