快訊

直播／黃仁勳COMPUTEX演講「主題保密不透露」 王文淵成座上賓

自學也能走出一片天 人才離校帶給體制內教育什麼啟示？

快檢查！你的Android TV電視盒恐被裝惡意程式 Google曝4動作解危機

端午節返鄉花蓮縣府公布專車 31日中午12時開放網路訂票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府與台鐵合作，端午連假期間推出2列次返鄉專車，5月31日中午12時至6月1日下午4時開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與台鐵合作，端午連假期間推出2列次返鄉專車，5月31日中午12時至6月1日下午4時開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供

今年端午節連假為6月22日至25日長達4天，花蓮縣政府公布2列次返鄉專車班次，分別為6月21日晚上7時37分、6月25日下午2時16分，台北與花蓮直達往返，只要具有花蓮縣民資格即可購票，開放訂票時間為5月31日中午12時至6月1日下午4時，讓外縣市的縣民順利返鄉團聚。

縣府民政處指出，端午節返鄉專車提供花蓮縣縣民購買，包含設籍花蓮或身分證「U」開頭、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-112年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

民政處表示，此次專車於花蓮至玉里區間，提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更方便，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

縣府提醒，專車為實名制，限本人搭乘，依個人資料保護法規定，於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件，若為親屬關係請以完整戶口名簿，依工作地者檢附工作證明文件，供縣府人員核驗。

另外，專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），經購票辦理後恕不退費，相關資訊可上花蓮縣政府全球資訊網查詢。

花蓮 配偶 端午節

延伸閱讀

花蓮和仁海灘礁石區訓練摔傷 風浪大黑鷹吊掛救援

華南少棒賽／花蓮奪冠 隊史首度取得U12組訓權

救人反遭大浪捲走…花蓮溺水少年疑被浪打上岸 送醫仍不治

颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

相關新聞

池上大坡池 木棧道將修繕

台東縣池上鄉大坡池為台東十景之一，環湖北側木棧道在去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損，至今未維修，附近居民直言...

端午節返鄉花蓮縣府公布專車 31日中午12時開放網路訂票

今年端午節連假為6月22日至25日長達4天，花蓮縣政府公布2列次返鄉專車班次，分別為6月21日晚上7時37分、6月25日...

蘭陽文學獎 頒給108名小作家

宜蘭縣政府鼓勵學生閱讀，藉由舉辦蘭陽文學獎比賽培養孩子寫作能力，昨天舉行蘭陽兒童獎及蘭陽少年文學獎頒獎典禮，國中組新詩類...

花蓮族語保母 今年再增41人

花蓮縣原住民族語保母今年將再加入41名生力軍，兼具保母專業知能與族語傳承能力，讓孩子從小接觸族語，守護部落珍貴語言資產。

基隆國門廣場 明年增季節性遊樂設施

國立政治大學「社會創新實作」課程師生昨天走讀基隆，市長謝國樑對師生說，明年計畫在國門廣場設季節性遊樂設施，各區也會打造室...

基隆和樂獅子會捐贈愛心傘 全市35所國中小學各備20把

300F基隆和樂獅子會捐贈「愛心傘」給市府，分送全市35所中小學各20把。基市府教育處副處長吳雪鈴代表收下後，致贈感謝狀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦