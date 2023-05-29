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池上大坡池 木棧道將修繕

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
大坡池環潭木棧道，去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損至今未維修，附近居民直言「拖這麼久太離譜」。記者卜敏正／攝影
大坡池環潭木棧道，去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損至今未維修，附近居民直言「拖這麼久太離譜」。記者卜敏正／攝影

台東縣池上鄉大坡池為台東十景之一，環湖北側木棧道在去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損，至今未維修，附近居民直言「拖那麼久太離譜」。池上鄉公所表示，維修工程已發包，即將動工，該處2工程分別會在8月9日、9月8日完工。

池上鄉大坡池孕育豐富魚蝦，早期是地方重要經濟生計，周邊雲煙繚繞、湖光山色風景秀麗，近年成為重要觀光景點，池上鄉公所近日在大坡池舉辦「竹筏划很大」競賽，吸引滿滿人潮，遊客發現部分木棧道破損，甚至歪斜倒垮，兒童奔跑時格外危險，可能會掉進水裡，當地居民直言「已經壞很久了！」

「每次看到都想罵人！」陳姓鄉民表示，該處木棧道去年918地震後就壞了，許多遊客經過都抱怨「太危險」，一直聽說要修，公所卻遲遲沒動作，大坡池是國家級景點，木棧道維護拖這麼久，效率太差。

池上鄉公所表示，去年918地震後，池上鄉共有29處受損案，中央核定6520萬元維修，其中27案已完成維修，其中大坡池環潭木棧道維修工程，因為缺料才拖較久才得以施工。

環湖木棧道北側從過拱橋後約有240米，專家學者場勘後認為，為符合生態需求，木棧道工料應採用鐵木，然而鐵木日前缺料、價格高，上月才完成發包、近日將動工，預計會在8、9月完工。

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