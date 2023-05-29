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蘭陽文學獎 頒給108名小作家

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
即將國小畢業的江孜瑤以「筆記」為題，榮獲國小高年級童詩類首獎，接受縣長林姿妙（左）表揚。圖／縣府提供
即將國小畢業的江孜瑤以「筆記」為題，榮獲國小高年級童詩類首獎，接受縣長林姿妙（左）表揚。圖／縣府提供

宜蘭縣政府鼓勵學生閱讀，藉由舉辦蘭陽文學獎比賽培養孩子寫作能力，昨天舉行蘭陽兒童獎及蘭陽少年文學獎頒獎典禮，國中組新詩類首獎作品「二弦」，學生以音樂為題抒發課業壓力；國小高年級童詩類首獎「筆記」記錄畢業離情，文采優美。

今年蘭陽兒童文學獎分成童詩類、文體類、及故事類；蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類及小說類等3大類組，評審委員從8百多件參賽作品中選出108件得獎作品。其中國中組新詩類首獎作者方俐心以「二弦」為題，把生活中的壓力，經由胡琴樂音的推拉起伏呈現，讓讀者彷彿也聽到了胡琴弓弦遊走跌宕起伏的樂音，感受作者所抒發出的壓力。

國小高年級童詩類首獎作者江孜瑤則以「筆記」為題，由於即將畢業的離情不斷湧上心頭，她把六年來的記憶圈進心中的筆記裡，詩句充滿真摰的感情，小小年紀能夠以成熟的思緒感受及抒發人生的離愁，令人感動。

縣長林姿妙表示，閱讀教育從小扎根，為鼓勵及栽培小作家，宜蘭縣持續辦理蘭陽文學獎，成為鼓勵學生展現文采的舞台。

宜蘭 林姿妙

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