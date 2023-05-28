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謝國樑：明年設季節性遊樂設施 讓基隆國門廣場更好玩

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左一）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左一）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影

政大「社會創新實作」課程師生今天走讀基隆，市長謝國樑對師生說，明年計畫在國門廣場設季節性遊樂設施，各區也會打造室內親子樂園。未來再全方位強化就業、娛樂、生活、親子和長輩照顧機能，希望把基隆變成好玩，能夠找到工作的城市。

政大「大學與社區共善計畫」執行長、經濟系副教授王信實說，這門課是在探討用創新方法，解決一些社會問題。師生先前已到台北市、新北市參訪，今天是最後一堂課來到基隆，了解公部門做了那些努力，及如何結合民間力量的創新作為，讓這個城市開始有些改變。

謝國樑和師生分享城市治理理念時說，基隆人到外縣市就業比例，在全國各縣市中排名第1名，如何增加就業是當務之急。長期方案是透過都市計畫，以基隆捷運串聯五堵、六堵地區，打造成如內科、南軟的就業基地。

短期案是以七堵火車站附近的陽明海運企業總部為核心，盤點周邊未來可以發展的基地，希望能打造航運、物流、倉儲、冷鏈的供應鏈企業總部辦公室。

謝國樑也提到國門廣場的未來規畫，他感謝前市府把國門廣場打造的不錯，但今年有很多工程在進行，仍在收尾階段，所以沒有辦法馬上做。明年想在國門廣場做季節性遊樂設施。

謝國樑表示，希望企業界未來能到基隆投資，市府會把投資相關公務程序簡化，做到便民、友善、透明，全力推動城市進步。

基隆市長謝國樑（前左三）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左三）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左三）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左三）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者左）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者左）今向政大師生分享城市治理理念，明年計畫在國門廣場設置季節性遊樂設施。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 謝國樑

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