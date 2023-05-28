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花蓮縣府培育原民族語保母 今年再增41人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府近年積極培育原住民族語保母，替幼兒建構最自然且有效的學習母語環境，讓族語的種子從家庭生根萌芽。圖／花蓮縣府原民處提供
花蓮縣政府近年積極培育原住民族語保母，替幼兒建構最自然且有效的學習母語環境，讓族語的種子從家庭生根萌芽。圖／花蓮縣府原民處提供

花蓮縣政府為提升原住民族語傳承效益，培育族語保母，現在已核定63名，今年將再加入41名生力軍，族語保母兼具保母專業知能與族語傳承能力，讓孩子從小接觸族語，守護部落珍貴的語言資產。

縣府表示，幼兒時期是學習語言的黃金時段，族語保母為開啟嬰幼兒學習語言之鑰，主要培育兒童從聽力開始學習，再慢慢的進階成說、讀、寫，日常的口說、對談，讓族語種子從家庭生根萌芽。

縣府原住民行政處指出，今明兩天辦理輔導培訓課程，參訓對象為41位本年度遴選族語保母口測成績合格的新任保母，以及63位現任族語保母。因現任保母已具備實際參與族語托育經驗，安排6小時課程，強化其族語托育的專業知能；新任族語保母則藉由12小時課程學習，提升自己照護嬰幼兒及打造族語環境能力。

其中，新任保母王秋蘭及徐伶俐，分別為布農族及太魯閣族的族人，皆在近日成為新手阿嬤，為讓孫子女能學會自己的母語，積極參與遴選保母的計畫，期望能帶領家庭成員一同用族語交流，為家中幼苗建構自然有效的學習環境。

原民處藝術文化科長徐采瑤說，縣府推動族語傳承文化多年，希望家中有0歲至5歲且未就讀幼兒園原住民幼兒，尚未取得族語保母資格的族人，未來踴躍參與族語保母遴選，透過取得族語保母資格推廣學習族語，讓部落文化代代相傳。

花蓮縣府原民處今明兩天辦理輔導培訓課程，參訓對象為41位本年度遴選族語保母口測成績合格的新任保母，及63位現任族語保母。圖／花蓮縣府原民處提供
花蓮縣府原民處今明兩天辦理輔導培訓課程，參訓對象為41位本年度遴選族語保母口測成績合格的新任保母，及63位現任族語保母。圖／花蓮縣府原民處提供

保母 語言 原住民

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