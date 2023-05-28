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池上大坡池木棧道震後受損8個月未修 鄉公所：即將動工
台東縣池上鄉大坡池為台東10景之一，但環湖北側木棧道，去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損至今未維修，附近居民直言「拖這麼久太離譜」；池上鄉公所表示，維修工程已發包、近日動工，二工程預定8月9日、9月8日完工。
池上鄉大坡池孕育豐富魚蝦，早期是地方重要經濟生計，周邊雲煙繚繞、湖光山色風景秀麗，近年已成為重要觀光景點，鄉公所這兩天也在此辦「竹筏划很大」競賽，吸引滿滿人潮，但遊客發現部分木棧道破損，甚至歪斜倒垮，兒童奔跑而過相當危險，但當地居民直言「壞很久了！」
「每次看到都想罵人！」陳姓鄉民表示，該處木棧道去年918地震後就壞了，許多遊客經過都抱怨「太危險」，一直聽說要修、就是沒動作，大坡池算是國家級景點，但一個木棧道維護拖這麼久，實在沒效率、也太離譜。
池上鄉公所建設課長黃俊豪表示，去年918地震後，池上鄉共有29處受損案，中央核訂6520萬元維修，其中27案已完成維修，但大坡池環潭木棧道維修工程，因為缺料才拖比較久。
黃俊豪說明，環湖木棧道北側從過拱橋後約有240米木棧道、二項工程需維修，專家學者場勘後認為，為符合生態需求，環湖木棧道工料應採用鐵木，但鐵木日前缺料、價格高，直到上個月才完成發包、近日將動工，預定8月9日、9月8日完工。
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