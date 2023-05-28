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3億隻稻黑椿象 入侵台東
台東縣關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治獲大幅改善，但今年又死灰復燃，議員指現有3億隻，建議定時燒稻草防治。縣府表示，防治優先，燒稻草為輔，將專案核准。台東區農業改良場表示，黑殭菌防治可減少90%稻黑椿象。
農改場場長陳信言表示，經官產學等單位合作，去年成功開發防治稻黑椿象祕密武器「黑殭菌」，今年3月上旬，在試驗田區施用2次黑殭菌後，蟲口數較未防治對照區減少90%；至於成蟲產下卵塊，則利用釋放卵寄生蜂，讓卵塊無法孵出成蟲。
陳信言說明，藉由大自然篩選天敵，提供有效稻黑椿象防治技術，田間稻黑椿象密度已較去年大幅減少，多數有機水稻田區已正常抽穗，估計本期作收成，將較去年同期大幅增加。呼籲農友後續仍需預防、監測干預，適時導入措施，控制病蟲害。
「稻黑椿象太嚴重了！」議員陳宏宗說，稻黑椿象在關山德高部分稻田大量繁殖，初估達3億隻，若不解決將影響池上、鹿野地區，建議縣府准許農民稻作收成後，定時、限區燒稻草防治，若靠自然防治還是有限。
縣府表示，稻黑椿象以防治為優先，燒稻草為輔，若農民真的需要燒稻草，可向鄉鎮公所專案申請，經核准核備後在固定時間及地點燃燒稻草，若未經申請自行燃燒，仍依空汙法取締。
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