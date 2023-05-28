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15團體老中青交流 傳藝北管匯演 嘆傳承難

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
四城總蘭社是宜蘭本地北管社團，近年面臨青黃不接的問題。記者陳敬丰／攝影
四城總蘭社是宜蘭本地北管社團，近年面臨青黃不接的問題。記者陳敬丰／攝影

國立傳統藝術中心昨起2天在宜蘭傳藝園區舉辦北管大匯演，全國15個北管團體共362人齊聚一堂，老中青三代好不熱鬧；不過宜蘭過去雖是北管重鎮，近年本地社團卻面臨青黃不接的窘境，儘管肯定傳藝中心維護傳統藝術的努力，社團找不到年輕一輩傳承，斷層問題始終難解。

北管在台灣傳統社會中極為常見，出現在婚喪喜慶各種場合，被稱為「傳統重金屬音樂」；傳藝中心第3次舉辦北管大匯演，參與者上至88歲，下至4歲，除了地方社團，還有北藝大、新北市丹鳳高中、台北市大安國中等青年學子，今日踩街時青春活力十足。

相對的，宜蘭本地社團卻面臨年輕血液不足的困境。四城總蘭社的林老師表示，從10幾年前開始就找不到新生代加入，社團只剩年長的練習者，例行性練習停止，只有大型活動如迎神賽會才會演出；其他社團也遭遇類似問題，縣內各社團因此常常互相支援，併團演出。

林老師分析，年輕人不願加入的原因有二，第一是出路問題，年輕人花費數年時間學習北管中各項樂器與技術，卻無法以此為業；第二則是整體學習環境斷裂，林老師以自己的兒子為例，小時在家學習北管，上小學後校內卻無相關社團，只能中斷。政府並非沒有作為，她們申請經費很順利，但找不到年輕人，有錢沒人也沒有用。

宜蘭

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