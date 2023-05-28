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基隆安樂國小百年慶 盧秀燕憶小三演講忘稿

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）昨在安樂國小建校百年校慶，頒傑出校友獎給台中市長盧秀燕（中）。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（左）昨在安樂國小建校百年校慶，頒傑出校友獎給台中市長盧秀燕（中）。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕昨出席基隆市安樂國小建校一百周年校慶，謝國樑頒發傑出校友獎給盧秀燕。盧秀燕說，小學三年級參加演講比賽忘稿出糗，但當時老師沒有放棄，仍栽培她培養出好的台風與演講能力，後來才能當上電視台記者、主播及市長。

盧秀燕以校友的身分回基隆，一進場就很多同學、學長學妹跟她握手很有親切感，謝國樑也頒發傑出校友獎給米雕大師謝源張、書法家張炳煌等人。

盧秀燕表示，排除萬難專程回基隆參加校慶，安樂國小從小教她們要「說到做到」，記得小三時被挑出來參加演講比賽，培養成語文競賽的選手，沒想到她忘稿，怎樣都想不起來，愣在台上很久，她從小內向害羞，出糗的影像至今還記得。

「當時的謝老師沒有放棄，繼續培訓我，隔年小四再參加就拿到全校第一名。」盧秀燕說，到了小五、小六就代表安樂國小到全市征戰都名列前茅，因為在國小的栽培有點台風及演講能力，後來才能去當電視台記者、主播、競選，現在能當上市長她對學校非常感念。

謝國樑表示，安樂國小孕育出許多傑出人才，未來將為基隆打造優質學習環境，並持續推動校校有雙語、辦理英語村遊學等課程。

安樂國小校長蕭玉盞表示，今年榮獲學習扶助評鑑全市優等第一，更掛牌「基隆雙語領航學校」，接軌國際雙語教育目標。

盧秀燕 謝國樑

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