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颱風瑪娃接近 農改場籲農友防颱注意焚風

中央社／ 台東縣27日電

農委會台東區農業改良場今天表示，颱風瑪娃移動路徑尚未明朗，對台東影響不容小覷，可能會有強風、豪雨及焚風發生，呼籲農友做好防颱措施，以減少損失。

台東區農業改良場在網站貼出警報表示，目前台東多數水稻陸續進入穀粒充實期至成熟期，田間灌排水溝渠要儘快清除，避免颱風豪雨積水；同時強化排水口的攔水設施，保持田間灌溉水高水位，減少稻株因強風造成搖擺，並降低瞬間大雨衝擊使稻株傾斜，對減緩焚風損害也有幫助。

颱風過後要立即排水，同時注意田區褐飛蝨、縱捲葉蟲、白葉枯病、穗稻熱病及紋枯病之防治。

在果樹方面，主要有番荔枝（釋迦）、芒果、香蕉，颱風來臨前應注意排水溝保持暢通，颱風後若遇焚風侵襲時，應立即噴霧灌溉至焚風結束，保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少高溫低濕造成植物落花、落果及果實脫水等傷害。

番荔枝釋迦目前中小果期及授粉階段，較大果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷，如遇焚風，待天氣晴朗時可加強灌溉及人工授粉。

芒果正值大果期及採收期，成熟果實應儘速採收，尚未套袋且較大之果實應加強套袋，減少果實擦傷。果園迎風面處可搭設防風網，降低強風危害。

台東農改場表示，雜糧特作如樹豆正值生長期，洛神葵正值幼苗期，如遇有雨，應注意田間排水工作避免積水。樹豆遇強風易倒伏或折枝，可架設支柱避免強風侵襲。小米正值成熟期，若達採收程度應儘快收穫，避免倒伏或穗上發芽。

蔬菜方面，平地金針菜正值開花期，如有豪大雨預報，應儘早採收並注意加強田間排水。番茄應注意加強田間排水，支架加強支撐，避免倒伏；豪雨後每分地可施用尿素20公斤（或硫酸錏44公斤）及氯化鉀4公斤為追肥，以促進作物恢復生長。

台東 颱風 豪雨

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