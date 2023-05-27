基隆新豐街私巷停車誤救災 社區畫紅線沒用 警無法開單
基隆市中正區新豐街161巷汽因屬私有土地既成道路，汽車併排嚴重，曾發生火警影響消防車及救護車救災，附近社區自畫假紅線，但沒人理會，警察也無法開單。議員批評已嚴重影響通行與救災。市府表示，考量救災通行必要，將正式畫設紅線禁止違停。
新豐街161巷居民指出，巷道雖屬私人地，是早已是既成道路，附近也都蓋房子，平時供車輛、人行使用已有30多年。但巷道並不大，兩側常有汽車停放，有的還併排停。林姓居民說，尤其晚上常亂停，影響正常出入，不仔細看還看不出是兩線道。
議員許睿慈說，豐街161巷並排停車嚴重，106及109年曾發生2次火災，因兩側車輛停放嚴重影響消防車及救護車通行，但此道路繪製的紅線屬於社區自行畫設，警員無法取締違規。
許睿慈表示，雖為私有巷道，但屬公用地役，即既成道路為有「公用地役關係」的道路，地主擁有道路的所有權，但使用權卻屬於公眾，供一般民眾通行，市政府及相關道路主管機關，可未經土地所有權人同意畫設紅線。
許睿慈指出，巷道土地所有權人早已同意並出具同意書，配合市府單位繪製紅線，但基隆市政府卻從103年開闢計劃道路後，長達10年沒有相關單位維護管理，以致於最基本的紅線畫設遲遲無法進行。
議長童子瑋前日會同市府交通處、都發處、警察局、消防局相關單位會勘，要求各單位勿再延遲，居民的居住安全不能等。
市府交通處長王圳宏說，該巷道路幅4到6米，有時停車後只剩2到米行車空間，新市府上任後重視公安，因消防局已認定消防巷道需求，有救災通行必要，因此以公共安全考量可畫設紅線禁止違停，如有違停警方可依法開單告發、拖吊。
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