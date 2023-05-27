民代嗆女消防「不鎖門引誘人家」拒道歉 服務處被改名「洗澡記得關門服務處」
image source：FB/林佩螢 冬山鄉縣議員
文/陳宣懿
宜蘭縣一位女性消防員在分隊遭受性騷擾後被迫離職，民進黨宜蘭縣議員25日在縣議會聯席審查會中聲援，卻遭國民黨議員黃浴沂嗆「被偷看的不一定是對的」。對此，國民黨發言人林家興26日痛批，「本黨議員黃浴沂說出疑似檢討受害者的爭議言論，我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！國民黨嚴厲譴責這種違反性別平等的作為，黨內會進行必要的處置，移請考紀會調查、研議處理方式。」
此外，黃浴沂拒絕道歉引發網友不滿，灌爆黃浴沂臉書，更有網友將黃浴沂服務處的Google地標改名成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」。
2綠議員聲援女消防員 遭黃浴沂要求撤下標語
宜蘭縣消防局一名女消防員，在女用個人套房寢室洗澡，裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看光光，身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職。民進黨宜蘭縣議員林佩螢、林詩穎為表達聲援，在自己議事桌立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語。但黃浴沂竟要求撤下標語，還說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」
時力要求道歉不排除罷免！黃浴沂反嗆：消費被害人在傷口撒鹽
黃浴沂此番言論引起譁然，時代力量宜蘭縣黨部發聲明表示，黃浴沂口出低俗歧視性言語，檢討受害者、言語霸凌受害者，須公開道歉，否則不排除發起罷免。黃浴沂反批，民進黨一直在消費被害人，在傷口撒鹽，性騷案全案已進入司法程序，這樣做對被害人有什麼幫助，他沒有講錯，為什麼要道歉？時代力量要罷免，他表示尊重。
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