「寫給故鄉的情書」 頭城作家寫下30位在地職人故事

「山與海的職日生：頭城職人誌」介紹宜蘭頭城鎮30位在地職人的故事，5月20日付梓，作者連明偉也是頭城子弟，曾獲得聯合文學獎、時報文學獎等。他說，自己長年在外，和故鄉已經產生距離感，撰寫這本書的過程讓他重新看待頭城的一切，「是寫給故鄉的一封情書」。

連明偉今年40歲，大學畢業後輾轉到過菲律賓擔任中文教師，也去過加拿大、夏威夷打工，後來又到過中南美洲的聖露西亞當志工。連明偉自嘲，自己好幾年在國外，離家太久，對故鄉產生距離感，甚至變成一種質疑。

「寫這本書，是我重新看待故鄉的過程」。連明偉回憶起去年10月到11月，與工作團隊深入訪問30位職人，他發現，頭城有許多默默努力，對自己的工作有著極為強烈情感的職人，從老街的藍染裁縫、車站附近的北管戲，到海邊的船老大，值得被看見，也應該被看見。

連明偉拾起筆，寫下一段段故事。身為多項文學獎得主，他書寫本書時更加注意，文字能否將故事呈現給對文學沒有興趣的一般人；職人沒辦法為自己書寫，需要中介者，同時他也希望透過這些職人故事，讓文學不再束之高閣，以更淺顯易懂的風貌傳遞文學精神。