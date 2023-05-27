「寫給故鄉的情書」 頭城作家寫下30位在地職人故事
「山與海的職日生：頭城職人誌」介紹宜蘭頭城鎮30位在地職人的故事，5月20日付梓，作者連明偉也是頭城子弟，曾獲得聯合文學獎、時報文學獎等。他說，自己長年在外，和故鄉已經產生距離感，撰寫這本書的過程讓他重新看待頭城的一切，「是寫給故鄉的一封情書」。
連明偉今年40歲，大學畢業後輾轉到過菲律賓擔任中文教師，也去過加拿大、夏威夷打工，後來又到過中南美洲的聖露西亞當志工。連明偉自嘲，自己好幾年在國外，離家太久，對故鄉產生距離感，甚至變成一種質疑。
「寫這本書，是我重新看待故鄉的過程」。連明偉回憶起去年10月到11月，與工作團隊深入訪問30位職人，他發現，頭城有許多默默努力，對自己的工作有著極為強烈情感的職人，從老街的藍染裁縫、車站附近的北管戲，到海邊的船老大，值得被看見，也應該被看見。
連明偉拾起筆，寫下一段段故事。身為多項文學獎得主，他書寫本書時更加注意，文字能否將故事呈現給對文學沒有興趣的一般人；職人沒辦法為自己書寫，需要中介者，同時他也希望透過這些職人故事，讓文學不再束之高閣，以更淺顯易懂的風貌傳遞文學精神。
「頭城職人誌」出版者蘭城巷弄有限公司執行長彭仁鴻表示，7年前承租老鎮長的故居、開始致力於發展地方職人工作後，每年都會邀請在地職人和遷居者，搭起了許多溝通橋梁，今年集結眾人的力量出書，本書不僅介紹職人，更介紹整個頭城文化，既是人物誌，也是深度旅遊的最佳參考指南。
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