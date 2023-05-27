爭取公地放領 台東鄉親赴議會陳情

台東縣超過500鄉親昨由民代陪同至議會發表「還我土地、公地放領」沉痛聲明，籲政府檢討現行不公不義土地政策，落實土地正義。太麻里鄉民代表指他們長期承租原保地耕種，如今卻被強制收回，甚至要拆屋還地，求訴無門，政府應落實公地放領。縣府表示有持續反映此事，但礙於921地震及颱風等災害影響，中央遲未同意。

民進黨前立委賴坤成、議員林參天及台灣平權會代表昨陪同台東鄉親赴縣議會陳情，林表示，礙於傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法令，漢人承租的土地變成原保地，一再被收回，有人耕作40年的國有租地，一夕被拒租，甚至收回分配給原住民。

他表示，其中太麻里金針山區原保地被強制收回、甚至拆屋還地，幾十年來，鄉親控訴不公不義，但求訴無門。民進黨前立委賴坤成說，他從政以來即主張「爭取公地放領、落實土地正義」，中央應檢視不合理政策衍生的土地爭議，尋求原漢族群和諧共存的多贏局面。

太麻里鄉金針山發展協會理事易作嘉說，他們長期爭取還回土地，最擔心「最後都無疾而終」。

台灣平權會代表吳天佑說，他會著手撰寫陳情書，爭取到最後一刻。台東縣政府地政處表示，公地放領政策牽涉層面廣，中央認為須謹慎討論處理。