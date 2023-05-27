性騷案延燒／「不鎖門引誘人？」 議員惹眾怒 堅稱未失言

宜蘭女消防員指控洗澡時遭男同事偷窺的性騷擾案延燒，國民黨宜蘭縣議員黃浴沂稱，「不鎖門是要引誘人家去看嗎？」引起軒然大波，國民黨將移請考紀會調查，時代力量宜蘭黨部下最後通牒「下周一不道歉就罷免」，黃浴沂皆回應「尊重」，並稱自己是被斷章取義。

民進黨籍縣議員林詩穎、林佩螢前天議會質詢時，針對女消防員性騷擾案在桌上擺「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」等標語圖卡，黃浴沂要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。

黃浴沂的說法引起眾怒，林詩穎稱平權教育不能等，林佩螢也認為黃的言論是民主倒車。網友一面倒批評黃浴沂，認為他還活在古代，是標準的「沙文主義發言」。

時代力量宜蘭黨部發聲明，嚴厲譴責黃浴沂的歧視性言語霸凌，不究責主事者，反而檢討受害者，做出最糟糕示範。黨部執行長郭稟翰表示，「丟臉的事情讓全世界看見」，若黃不願意公開道歉，黨部不排除發起罷免。

國民黨副發言人呂謦煒表示，國民黨一直致力於維護女性權益，對於性別平等的價值是完全沒有模糊空間，該議員此種歧視女性、檢討受害者的說法，國民黨無法接受，也嚴厲譴責，絕不姑息。

「自己沒有說錯，何須道歉？」黃浴沂指出，他沒有指名道姓針對任何人，只是就事論事，況且事件已經進入司法程序，他的本意是希望2位民進黨議員將圖卡撤下，卻被斷章取義，質疑民進黨一直在消費被害人，這麼多天來到底幫了她什麼？做了什麼對她有利的事？反而是在傷口上撒鹽。

對於國民黨將移請考紀會調查，黃浴沂說，尊重一切作法，不過仍堅持自己並未失言，無須道歉。