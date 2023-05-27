生育獎勵低於台北 基隆擬提高

基隆市目前生育獎勵金每胎補助2萬元，但台北市每胎已加倍到4萬元，還有孕婦產檢交通補助等，議員張顥瀚說，「台北婦女福利比基隆好」，吸引不少年輕夫妻到台北設籍，盼基隆提高補助。市長謝國樑允諾將提高，但額度還要研議。

議員張顥瀚昨天質詢表示，台北市生育獎勵金今年4月從每胎2萬增為4萬元，基隆目前仍只有2萬元，年輕夫妻家庭只要另一半戶籍在台北，就可以領取台北市的生育獎勵金。

張顥瀚表示，北市府生育獎勵金加倍，凡設籍台北、新北、基隆的父親或母親任一方，只要設籍滿10個月，都可享有此項補助，吸引基隆人去台北設籍。

張顥瀚指出，設籍台北市且領有孕婦健康手冊的孕婦還可申請計程車補助，每胎次有8000元，每趟最多折抵250元，產檢至產後6個月搭計程車都可以領補助。目前新北市、新竹市、嘉義市、高雄市和屏東縣也都有針對孕婦提供孕婦產檢交通補助，希望基隆提高生育獎勵金及提供孕婦產檢交通補助。

謝國樑表示，照顧年輕的家庭和婦女的福利他很重視，允諾生育獎勵金會增加，但增加額度要再研議。