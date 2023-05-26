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花蓮縣府喊話工程預算遭議會延宕 議員聲明遭抹黑

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣議會定期會日前落幕，縣府仍有95案未審理，要延至臨時會再審，府會關係緊繃，縣府喊話，重要災害復建工程遭技術性杯葛；議會10多名跨黨派議員聲明，遭抹黑延宕議事。

花蓮縣議會第20屆第一次定期大會自4月24日至5月23日召開，分別進行縣長施政報告、各局處工作會報、縣政總質詢及二、三讀審查議案。

其中，連同先前57案延審提案，連同這次所提84案，共141案僅2天審查，議員認真審提案踴躍發言，23日下午5時閉會時間到，仍有90多案未審，議長張峻敲槌裁示下個會期續審。

花蓮縣府連續3天發布新聞稿指出，因臨時會及定期會共95案補助案涉及災損、建設及社福等民生必需經費仍未審理，由於大多屬於中央補助款，使社會弱勢族群面臨無助局面。

花蓮縣府指出，遭擱置的預算包括富里鄉竹田村黑暗部落、玉里鎮東豐排水坪頂支流、豐濱鄉豐濱村的尼莎颱風災害復建工程及918花東地區住宅重建補助等，都是具時效性與急迫性的提案，金額高達新台幣9632萬餘元，不應遭到技術性杯葛，讓縣民生命財產安全暴露在高風險環境。

對於花蓮縣府連日發布新聞稿指控，花蓮縣議會今天有10多名議員，跨黨派發布聯合聲明，包含張峻、無黨聯盟總召楊華美、民進黨黨團總召張美慧，無黨聯盟成員魏嘉賢、黃馨、周駿宥、林源富、蔡依靜、哈尼．噶照、黃玲蘭及民進黨黨團幹事長胡仁順、書記長林則葹等人。

花蓮縣議會跨黨派聯盟發布5點聲明，包括縣長別再誤導鄉親、拒當縣府橡皮圖章、議會議程一切適法、二讀會可逐案審議及局處長做足功課再來。

聲明提到，對於急迫性案件需議會審議，為何縣長、副縣長卻拒絕與議會溝通，議員的職責，是監督縣政、審查預算，審議期間局處長應提供正確及完整資料給議員審議，避免影響審查進度。

聲明指出，花蓮縣府編列1800萬路祭及浮編數千萬辦理五教合一遶境活動，議員更應嚴格把關，阻止縣府浪費公帑，喊話縣府「不要再把自己的過錯卸責給花蓮縣議會」。

花蓮縣議會晚間也發布新聞稿指出，依照議事規則規定，會議法定時間到達，除有全體出席議員無異議才可繼續審議，否則即為違法審議，並無技術性杯葛。

花蓮縣議會已排定6月5日至9日將進行第2次臨時大會。

花蓮 議員 張峻

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