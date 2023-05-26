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花蓮議會嚴審預算近百案來不及審 府會互批各表遺憾

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會定期會日前落幕，仍有95項議案來不及審議，連日來引發府會互批。圖／本報資料照片
花蓮縣議會定期會日前落幕，仍有95項議案來不及審議，連日來引發府會互批。圖／本報資料照片

花蓮縣議會定期會日前結束仍有95項提案未審，府會連日來針鋒相對相互批評，縣府今天指瑪娃颱風來勢洶洶，因預算未審多項重要災害復建工程經費無法執行，讓縣民生命財產安全暴露在風險中；10多位跨黨派議員聲明非縣府橡皮圖章，是嚴審不是延宕，一切適法，要縣府別再誤導民眾，議會也批縣府是趁機甩鍋。

議會定期大會於23日結束，縣府連日來發新聞稿批評縣議會刻意「慢慢審」，今天再度表示，在議長張峻逕自宣布散會下，95件提案遭技術性杯葛，其中許多是中央補助款，與災後復建、社會福利有關，舉例其中3項尼莎颱風災後復建工程及去年9月18日地震後重建工程，總金額近億元，都具有時效性與急迫性。

縣府指出，議會對於一讀已經過各小組嚴格審查的各項提案，在二、三讀仍「慢慢審」，還任由議長獨斷敲槌散會，眼見颱風可能來襲，讓防災工程延宕，形同置縣民生命安全如罔聞，對此表達遺憾。

議長張峻、無黨籍聯盟總召楊華美、民進黨團黨召張美慧在內的12位議員，今天發表聯合聲明，要縣長別再誤導鄉親。聲明指出，今年2月初縣議會本屆第一次臨時會，邀縣長或副縣長到會說明提案的執行重點，兩人都不來才造成延審。縣府連日來放話議案緊急不能等，卻態度高傲拒絕到議會說明，矛盾至極。

聲明指出，議員職責是監督縣政、嚴審預算看緊百姓荷包，絕不是縣府橡皮圖章，就因縣府屢屢被行政院公共工程委員會糾舉預算浮報、虛編，才更要嚴格把關，阻止浪費公帑，議會完全依照議程進行，一切適法，要求縣府局處長做好功課，提供正確、完整的資料給議會，才不會延誤審議進度。

縣議會也反批縣府不實指控，議會依法審議符合民主及法定程序，沒有拖延，呼籲縣府不要趁著強颱可能來襲前，把以往廢弛執行與搶修延宕的公共工程，甩鍋給議會。

花蓮縣議會無黨籍、民進黨籍共12位議員今天聯合聲明，議員本於職責監督縣政、審查預算，非縣府橡皮圖章，要求別再誤導鄉民。圖／楊華美辦公室提供
花蓮縣議會無黨籍、民進黨籍共12位議員今天聯合聲明，議員本於職責監督縣政、審查預算，非縣府橡皮圖章，要求別再誤導鄉民。圖／楊華美辦公室提供

尼莎颱風 議員 張峻

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