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女隊員遭性騷請假疑被刁難 宜蘭消防局：可提申訴

中央社／ 宜蘭縣26日電

宜蘭縣消防局1名女消防員去年洗澡後裸身，遭闖入男同事看見。宜蘭綠營今天認為，女消防員當初在請假療傷時被刁難，最後「被迫」離職，希望消防局重啟調查，釐清真相。

消防局回應，事發後已依相關規定處理，且已進入司法程序，若女消防員認為消防局的行政裁量有疏失，可提申訴。

這名女消防員去年洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，身心受創，事後還因公傷假等問題傳出遭刁難，最後離職。

宜蘭縣消防局4月中旬時曾回應，女消防員受創後，曾一度提出公傷假，但事件發生時她為備勤，並未執行勤務，而是在寢室休息，因此被認定不是工作中受創，未符合公傷假申請要件。

不過，宜蘭綠營之後依內政部消防署來函，明確指出在備勤期間發生性騷擾事件，應適用性別工作平等法「執行職務」範疇，消防局卻錯用以性騷擾防治法處理，致受害者權益受損之後，消防局才表示將引用性別工作平等法重啟調查，矯正程序。

民進黨籍縣議員林佩螢今天受訪時表示，當事人受創後想用病假療養，但消防局卻認為外表沒有受傷不准，當事人只好用自己的特休假或補休，甚至後來提出醫院開立的診斷證明書想要申請病假休養，消防局也不肯核假，消防局也認為「住院才可請假」。

消防局今天回應，去年12月初事件發生後，馬上啟動調查程序，涉嫌性騷擾的男消防隊員已被記2次小過，並調離原單位。雙方當事人針對消防局相關處理與處分，至今都無提出異議。

消防局長徐松奕受訪時表示，當初女消防員提出辭呈後，主管還前往慰留，但她辭意堅決。女消防隊員現在已對偷看的男消防員提告，一切靜待司法偵辦與結果，消防局也鼓勵她去提告，主張應有權利；若她對此案行政裁量有異議，建議提出申訴。

中國國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂昨天對此事曾質疑「為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」，引發網友不滿，更有網友將黃浴沂服務處的Google地標改名成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」。

消防員 宜蘭

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