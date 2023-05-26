台東罕見農民運動 要求公地放領和解決原漢土地衝突

台東今天出現罕見農民陳情活動，要求重啟公地放領、解決增劃編原保地和平地原墾戶的衝突。台東縣政府表示，會向中央政府反映。

由縣議員林參天發起的「公地放領，還我土地」活動，今天前往台東縣議會陳情，南投、台中「台灣山地鄉平地住民權利促進會」也號召各縣市農民到台東聲援。逾200多名農民在台東縣議會拉布條陳情。

民進黨提名立委參選人賴坤成、平權會長吳天佑也到場發表看法。台東近30年未出現農民運動。

吳天佑表示，有許多土地是日據時代甚至好幾代的平地人（漢人）開墾耕作，後來被劃為原住民保留地或是後續不斷增劃編為原保地後，如原墾戶不是原住民土地就被收回或是失去承租資格；另外，早期有平地人向原住民購買或抵押的土地，後來變成原保地就被收回，這些都相當不公平。

台東縣太麻里鄉金針山農民說，他們的長輩早在日據時代、甚至更早就在金針山開發至今，但是金針山忽然被劃為原住民保留地，被強迫拆屋還地，換成原住民才可承租，「怎麼會有這麼離譜的轉變，讓人不解」，不僅土地要被搶走，還要面臨侵占官司。

有關公地放領部分，賴坤成表示，國民政府來台灣後推3大土地政策耕者有其田、三七五減租及公地放領，扶植自耕農，將中央、台灣省、公營企業的公地放領給自耕農，從1951年分14期辦理。

但是，花東土地因當時的時空背景因素，包括不識字、未登錄土地等問題，無緣適用公地放領，且當1976年花東地區要排到放領時，內政部行政命令暫停公地放領，讓花東民眾傻眼。

他說，1990年間「台灣農權總會」發起「公地放領、還我土地」運動，接著1993年發起「520再出發」號召10萬農民走上街頭要求公地放領，引起中央重視展開土地清查。

但是，後來因為賀伯颱風、921大地震、桃芝颱風等造成土石流災情，公地放領腳步又暫停。雖然暫停但內政部仍然持續指示各縣市繼續調查公地放領政策。

陳情代表希望能透過台東縣議會轉達台東縣政府和中央相關單位，儘早重啟公地放領以及原漢土地衝突問題。

台東縣政府地政處長沈碧恕表示，公地放領因為颱風地震天災，政府目前暫停放領，不過會將今天農民陳情的聲音公地放領和原漢土地糾紛問題向中央反映。