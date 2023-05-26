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花蓮端午節返鄉專車 5/31開放網路購票

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣政府於端午節辦理返鄉（工）專車，分別為6月21日、6月25日共2列次火車。民政處表示，設籍花蓮或身分證「U」字開頭的民眾，5月31日起可至縣府民政處網站購票。

花蓮縣政府民政處今天發布訊息表示，端午節返鄉（工）專車共有2列次火車，返鄉列車6月21日晚間7時37分台北站發車直達花蓮站；返工列車為6月25日下午2時16分花蓮站發車直達台北站。

民政處指出，返鄉專車為太魯閣號列車，每列376個座位，包含6名愛心票座位，5月31日中午12時起至6月1日下午4時，可在「花蓮縣府官網－端午節返鄉專車」網路訂票，需登入乘車人資料，額滿即為候補登記，取票時間為6月4日、5日分別於台北車站、花蓮縣府民政處。

民政處指出，返鄉專車全票新台幣200元，每人每次可訂4張，半票100元，單程限訂2張，提供未滿12歲、65歲以上或身障本人等愛心票者訂購，採實名制，搭乘前需出示證明文件。

為方便搭乘民眾轉乘，端午節辦理返鄉（工）專車也安排花蓮至玉里間以區間車接駁南下或北上，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站，搭乘接駁車民眾出示專車乘車證即可免費轉乘。

花蓮 端午節

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