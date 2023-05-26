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發票千萬大獎開在台東小村落 「是你嗎」成問候語

中央社／ 台東縣26日電
統一發票示意圖。圖／聯合報系資料照片
統一發票示意圖。圖／聯合報系資料照片

統一發票千萬元特別獎開在台東縣鹿野瑞豐村的全家超商，今天上午起床後「是你嗎」成為小村落最熱門的問候語。商家表示，幸運兒是購買2包膠原蛋白

「是你嗎？還是妳知道是誰？」瑞豐村長林美惠說，一大早就有村民打電話問她是誰這麼幸運中千萬元大獎，她回答「不知道」，村民不死心繼續追問「感覺村長很開心，應該是妳吧」，她回答「怎麼可能是我」。

林美惠說，昨晚村民就在討論是誰中了千萬大獎，一大早村民見面就問「是你嗎」，討論話題都是「誰中獎？」，村內目前居留人口約600多人，每個人都有希望。

今天上午到全家購買飲料的莊女說，昨天晚上就知道村內開出千萬元大獎，大家都在問是誰，「不過就算是我，我也不會說出來，只能猜、猜、猜」。

開出千萬元大獎的店家人員說，從販售的商品來看，是購買2包威德膠原蛋白剛好新台幣84元，昨晚同事都很開心「難以置信」，但大家都沒印象幸運兒是誰。

根據曾在超商工作過的民眾分析，會購買膠原蛋白是要補充能量，研判騎腳踏車和爬山遊客購買的機會比較大，台9線是騎腳踏車熱門路線，許多前往嘉明湖或是栗松溫泉的山友也會經過瑞豐村。

112年3、4月期統一發票千萬元特別獎號由全家便利商店鹿野瑞豐店開出，消費者僅花費84元就幸運中獎。

統一發票 膠原蛋白 腳踏車

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