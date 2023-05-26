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傾聽民意 謝國樑恢復「市長與民有約」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆前市長林右昌任內取消的「市長與民有約」，市長謝國樑昨天宣布恢復。記者游明煌／攝影
基隆前市長林右昌任內取消的「市長與民有約」，市長謝國樑昨天宣布恢復。記者游明煌／攝影

基隆市議員藍敏煌昨質詢，前市長張通榮及許財利任內都有「與民有約」，傾聽民眾的聲音及需求，但前市長林右昌時代取消，市民都盼恢復。市長謝國樑昨表示，確有聽到很多聲音，決定恢復「與民有約」。

內政部長林右昌在基隆市長任內廢除市長「與民有約」曾引質疑，林右昌當時曾說明，不需拘泥過去老古板想法，不一定「市長與民有約」才是解決市民問題。林右昌任內變採取在市務會議後，對重要政策會開記者說明會，也到各區和里長座談等。

藍敏煌質詢時說，「與民有約」由市長親自接見民眾，面對面解決民眾需求、傾聽聲音，張通榮及許財利都有，很受好評，這項政策在林右昌時代取消，不少民意無法直接反映，很多市民及里鄰長都向他反映，希望能恢復。

謝國樑回答說，這不是他第一次聽到希望恢復「與民有約」，也有不少市民和里長向他提過，考量一方面有公務繁忙的因素，但他也認為政策的推動需要時間及過程，幾經考量決定恢復。

謝國樑認為，與民有約可以解決市民實際的問題及接受陳情，經仔細盤點，訂每周一傍晚下午5到7時為「與民有約」時間，正式時間會再對外宣布。

林右昌 謝國樑

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林右昌任內取消「市長與民有約」 謝國樑宣布恢復

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