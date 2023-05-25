四接環評擇期再審 基市府：台電應重新向市府提出申請

台電將協和發電廠改建四接案，環保署下午進行環評第5次初審會議，環團衝進會議室並高喊程序違法、立即散會，本案最終決議另擇期審議。基隆市政府今晚針對再審表示，3.0東移方案填海造地範圍與原申請的2.0方案範圍已不同，台電應向基隆市政府重新提出申請。

基隆市政府回應下午四接環評會要擇期再審，市府指出，台電提出之3.0東移方案填海造地範圍，與原申請的2.0方案範圍已不同，台電應就3.0東移方案另外向基隆市政府重新提出申請，以利市府就水產動植物繁殖保育區及一級海岸保護區進行審查，確認東移方案對於生態保育及海岸環境的影響。

謝國樑今天上午在議會質詢時表示，對四接東移方案，「基隆市政府對東移方案仍存有重大疑慮」，對基隆主要有兩點重要影響。

謝國樑說，首先是未來天然氣LNG（液化天然氣載運船）相關作業會影響到基隆港務的發展，影響港務的發展，就是影響到基隆市最倚賴為生的港務命脈，也會對基隆市經濟發展造成鉅大的影響。

謝國樑指出，第二，過去以來，基隆市是歷史上台灣發生軍事衝突的前線，現在國際局勢及兩岸情況也相當緊張，假如基隆港周邊一旦成為軍事的目標，或軍事衝突的場域。如果一旦天然氣的儲存槽發生爆炸，恐造成非常大的影響，甚至整個摧毀市中心。