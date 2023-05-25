公總補助報考機車駕訓班 花蓮再加碼最高可獲1800元

根據統計，機車交通事故肇事原因約半數與駕駛人交通安全觀念有關，公路總局補助民眾參加機車駕駛訓練考取證照，祭出補助方案，花蓮有500個名額，連同公路總局及花蓮加碼，最高可補助1800元；教育部也補助縣內兩所高中職設置校內駕訓場，就近上課、考照。

公路總局表示，根據警政署資料，機車A1+A2類事故肇事原因前6項占總件數約5成，皆與駕駛人交通安全觀念有關。公路總局花蓮監理站表示，根據統計，經駕訓班訓練，可降低違規風險56％、肇事風險減少35％。

花蓮監理站長李東林表示，機車駕訓班收費約2800元至3700元，為提高民眾報考意願，交通部專案補助1300元，花蓮共500個名額，另外，花蓮縣政府教育處及花蓮區代檢聯誼會加碼補助500元，共220個名額，也就是最高可得到1800元補助。

李東林表示，目前花蓮有名人及東華兩個重型機車駕訓班，不過花蓮地形狹長且空曠，民眾多半自己找地方練車，較沒有報名駕訓班的觀念，透過補助提高民眾意願，不分年齡都可以申請，有一名63歲長者不識字，報考機車駕駛班，由教練指導學科及術科後，順利通過考試，拿到駕照。