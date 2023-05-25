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黑殭菌消滅稻黑椿象 台東農改場試驗可減少90%

中央社／ 台東縣25日電

台東縣關山鎮有機水稻栽培區，逾1年以來飽受稻黑椿象侵襲，農委會台東區農業改良場研究，使用本土黑殭菌防治，可消滅90%黑椿象，成效顯著。

台東縱谷關山鎮有機水稻栽培區發生稻黑椿象疫情已逾1年，造成每期作每公頃新台幣2至8萬元不等的損失，台東農改場24日在關山鎮梓園碾米工廠旁水稻田，舉辦「有機水稻黑椿象防治及肥培管理技術觀摩會」。

台東農改場長陳信言今天接受中央社記者訪問表示，關山鎮梓園碾米工廠盡心盡力推廣契作農戶進行有機栽培，迄今已屆滿3年，有機耕作面積廣達100公頃；由於有機耕作完全不能使用化學農藥，因此在面臨病蟲害威脅時，管理更加困難，在關山鎮水稻轉行有機栽培3個期作後，爆發稻黑椿象疫情，造成農友巨大損失。

隨著害蟲爆發，大自然天敵也隨之而來，經由台東農改場與產、學、研各單位通力合作下，1年內在關山鎮有機水稻田區找到本土黑殭菌與黑卵蜂等天敵，逐步開發為防治稻黑椿象的秘密武器。

台東農改場助理研究員王誌偉說明試驗稻黑椿象防治情形。他表示，試驗田區於今年3月上旬開始有成蟲聚集為害，每公頃數量達23萬隻，經4週施用2次黑殭菌後，試驗區蟲口數較未防治對照區減少90%，成效顯著。

黑殭菌施用後，稻黑椿象成蟲感染至發病死亡需10日以上，此期間成蟲仍會交尾產下卵塊，因此需要第2個武器－釋放卵寄生蜂，稻黑椿象卵塊被黑卵蜂寄生後無法孵出若蟲，可大幅降低其後代數量；4月中旬，田間若仍發現大量若蟲為害，則再以黑殭菌防治，可造成8成以上若蟲感染死亡。

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